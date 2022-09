Köln (SID) - Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki (44) hat Nationalspieler Franz Wagner in höchsten Tönen gelobt und dem 21-Jährigen eine große Zukunft prophezeit. "Er wirft sehr gut für einen großen Jungen. Er kann das Spiel lesen. Er ist schneller, als er aussieht", geriet Nowitzki am Montagabend bei einer Pressekonferenz ins Schwärmen und legte sich fest: "Wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben."

Wagner, der in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine aufsehenerregende Rookie-Saison im Trikot der Orlando Magic hinter sich gebracht hat, war am Sonntag im dritten EM-Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Litauen der mit Abstand beste Spieler auf dem Parkett.

Dem gebürtigen Berliner gelangen beim 109:107 nach doppelter Verlängerung in Köln 32 Punkte, durch den dritten Sieg im dritten Spiel machte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) vorzeitig den Achtelfinaleinzug bei der Heim-EM perfekt.