Köln (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball-EuroLeague eine Überraschung verpasst. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses verlor bei Zenit St. Petersburg nach einem Leistungseinbruch in der Schlussphase mit 71:87 (48:43) und kassierte die 18. Niederlage im 27. Spiel. Angeführt von Luke Sikma (18 Punkte) hielt der deutsche Meister lange mit, im Schlussabschnitt gelangen Berlin aber lediglich vier Punkte.

Für Alba war es der Auftakt einer achttägigen Auswärtsreise mit insgesamt drei Spielen. Am Freitag geht es beim Tabellenletzten Chimki Moskau erneut in der EuroLeague zur Sache, ehe am Sonntag (beide 18.00 Uhr/MagentaSport) das Bundesligaduell bei ratiopharm Ulm ansteht.