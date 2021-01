München (SID) - Auch ohne Cheftrainer Andrea Trinchieri hat Bayern München in der Basketball Bundesliga (BBL) den Angriff der Hamburg Towers abgewehrt. Nur zwei Tage nach der EuroLeague-Niederlage gegen Real Madrid (76:81 n.V.) gewann der fünfmalige Meister 85:71 (48:37) und verbesserte sich mit 18:4 Punkten zumindest vorübergehend auf Platz vier. Der Italiener Trinchieri war wegen einer familiären Angelegenheit nicht in der Halle.

Die EWE Baskets Oldenburg schlugen den Syntainics MBC aus Weißenfels am Sonntag 87:79 (45:34) und festigten mit 22:4 Punkten ihren dritten Rang hinter Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg (24:2) und den Hakro Merlins Crailsheim (22:4).

Die Topscorer der Bayern, die ihr drittes Spiel in fünf Tagen absolvierten, waren Dennis Seeley und Jalen Reynolds mit jeweils 15 Punkten. "Sie haben einen großartigen Job gemacht", sagte Assistenzcoach Adriano Vertemati, der die Verantwortung an der Seitenlinie übernahm, bei MagentaSport zur Teamleistung: "Wir haben fast ein perfektes Spiel abgeliefert."

Am Samstag hatte Ludwigsburg durch den zehnten Sieg in Serie seine Tabellenführung gefestigt. Der Vizemeister setzte sich mit 83:75 (49:39) gegen Brose Bamberg durch. Crailsheim besiegte medi Bayreuth 82:77 (36:35). In Ludwigsburg konnten sich die Riesen vor allem auf Jordan Hulls (26 Punkte) verlassen. Bei den Merlins, die ihren siebten Sieg im siebten Heimspiel holten, hieß der beste Werfer Jeremy Jones (14).