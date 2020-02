Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Brose Bamberg muss in den kommenden Wochen auf Routinier Bryce Taylor verzichten. Der 33-Jährige hat sich am Montag einer "dringend notwendigen" Achillessehnenoperation unterzogen, teilte der Klub am Dienstag mit. Taylor, 2014 mit Bayern München deutscher Meister, kommt in dieser Saison bei 17 Einsätzen auf knapp drei Punkte im Schnitt.