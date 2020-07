München (SID) - Geschäftsführer Marko Pesic von Basketball-Bundesligist Bayern München hat nach einer enttäuschenden Saison den Druck auf seine Profis deutlich erhöht. "Wir müssen wieder attackieren, wenn wir Champion werden wollen. Wir haben etwas zu beweisen. So etwas wie in der vergangenen Saison darf nicht mehr passieren. Die Mannschaft muss Hunger haben und mit 100 Prozent Enthusiasmus dabei sein", sagte Pesic am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Cheftrainers Andrea Trinchieri.

Nach den Abgängen der Nationalspieler Danilo Barthel und Maodo Lo basteln die Münchner an einem Kader, der Meister Alba Berlin möglichst wieder vom Thron stoßen und in der EuroLeague eine bessere Rolle als zuletzt spielen soll. Man werde, betonte Pesic jedoch, in Corona-Zeiten "kein Risiko eingehen. Wir werden uns von Klubs wie Barcelona oder ZSKA Moskau nicht treiben lassen und unseren eigenen Weg gehen."

Die kommende Saison, die im November beginnen soll, seriös zu planen, sei eine "große Herausforderung", so Pesic weiter: "Das beeinflusst viele Prozesse. Aber wir lassen uns nicht unter Druck setzen." Man müsse eben "kreativ sein", ergänzte Trinchieri.

Klar ist für den langjährigen Bamberger Erfolgscoach jedoch: "Es wird keine Kompromisse geben. Die Spieler müssen bereit sein, alles zu geben - immer. Das ist mein Mantra." Trinchieri (51) war zuletzt beim serbischen Spitzenklub Partizan Belgrad tätig. Er unterschrieb beim fünfmaligen Meister einen Einjahresvertrag.

Den FC Bayern hatte beim Bundesliga-Finalturnier als Tabellenführer der abgebrochenen Hauptrunde ebenso das frühe Aus ereilt wie zuvor im Pokal-Achtelfinale. In der EuroLeague blieb das Team ebenfalls weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.