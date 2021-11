Köln (SID) - Nationalspielerin Satou Sabally (23) rät Mädchen für ihre Entwicklung im Basketball zu Duellen mit Jungen. "Habt keine Angst, den Ball zu nehmen und sie nach einem Spiel zu fragen. Macht es einfach", wurde die Berlinerin auf der Homepage der Frauen-EuroLeague zitiert.

Sabally, die nach dem Saisonende mit den Dallas Wings in der US-Profiliga WNBA wieder für Fenerbahce Istanbul in der Türkei spielt, spricht aus Erfahrung. "Ich habe gegen Jungs gespielt und bin dadurch wirklich viel besser geworden. Besonders in jungen Jahren", erklärte die derzeit beste deutsche Basketballerin.

"Sie spielen hart, aber sie machen dich besser", so Sabally: "Habt Spaß daran, Fortschritte zu erleben, und schaut auf die kleinen Dinge. Manchmal ist es schwierig, den Überblick zu behalten, wie weit man gekommen ist. Also einfach die Ziele aufschreiben ? das hat mir immer geholfen. Setzt euch kleine Ziele und schaut dann auf das Gesamtbild."