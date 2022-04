Köln (SID) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally (23) hat mit dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul den Gewinn der EuroLeague verpasst. Im Finale in der Heimatstadt des Klubs unterlag das Team der Berlinerin am Sonntag gegen Sopron Basket aus Ungarn nach schwachem Auftakt 55:60 (19:29).

Fenerbahce, das den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb noch nie gewonnen hat, stand seit 2013 zum vierten Mal in Finale und verlor zum vierten Mal. Sabally kam auf neun Punkte. Sopron holte in seinem zweiten Finale erstmals den Titel.

Sabally, die ab dem kommenden Monat wieder in der US-Profiliga WNBA für die Dallas Wings auflaufen wird, hatte mit Fenerbahce bereits im Vorjahr das Turnier der besten vier in der europäischen Königsklasse erreicht. Damals wurde der Klub Dritter.

In der Vorwoche war Forward Sabally in die Top Five der laufenden EuroLeague-Saison gewählt worden. Sie spielt seit der Saison 2020/21 für Fener. Am Montag wird ihre jüngere Schwester ihr beim Draft in die WNBA folgen.