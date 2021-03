Köln (SID) - Bayern München hat in der Basketball Bundesliga (BBL) einen 93:78 (47:44)-Pflichtsieg bei Schlusslicht Rasta Vechta eingefahren und den vierten Erfolg in acht Tagen gefeiert. Die Bayern hatten sich unter der Woche in der EuroLeague sowohl bei Roter Stern Belgrad als auch gegen Panathinaikos Athen durchgesetzt und vergangenen Sonntag gegen s.Oliver Würzburg gewonnen.

Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri war Shooting Guard Nick Weiler-Babb mit 30 Punkten. München liegt mit 32:8 Zählern auf den dritten Platz hinter Meister Alba Berlin (32:4) und Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg (36:2). Alba spielt am Abend bei ratiopharm Ulm.