Ulm (SID) - Der deutsche Meister Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den dritten Sieg in Folge eingefahren. Bei ratiopharm Ulm kamen die Berliner am Sonntagabend zu einem ungefährdeten 110:83 (62:36) und festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn, der am Samstag locker in Crailsheim gewonnen hatte (99:83).

Bester Werfer der Partie war Albas Luke Sikma mit 22 Punkten. Bei Ulm wehrte sich Aufbauspieler Yago Mateus dos Santos mit 18 Zählern.

In der heimischen Liga bleibt Alba mit dem Sieg auf Kurs, in der EuroLeague dagegen läuft es in diesem Jahr überhaupt nicht rund. Nach zunächst drei Siegen zum Auftakt verlor das Team die vergangenen elf Partien in Europas Königsklasse und rangiert auf dem letzten Tabellenplatz.