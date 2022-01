Crailsheim (SID) - Tabellenführer Telekom Baskets Bonn ist in der Basketball-Bundesliga doch nicht unschlagbar. Die Rheinländer verloren am Sonntag bei den Merlins Crailsheim trotz früher 17-Punkte-Führung 76:81 (47:37) und damit erstmals nach neun Siegen in Serie. Der Vorsprung auf Verfolger Bayern München betrug vor dessen Spiel bei Brose Bamberg (20.30 Uhr) am Abend vier Punkte.

Die Bonner zogen blitzschnell davon und führten nach dem ersten Viertel mit 26:9. Crailsheim kämpfte sich aber nach und nach heran und lag in der Arena Hohenlohe plötzlich sogar vorne (63:61). Bonn kam nicht mehr zurück. Bester Werfer des Spitzenreiters war Center Michael Kessens mit 14 Punkten.