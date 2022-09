Berlin (SID) - Fast sah es so aus, als hätten sich bei der Basketball-EM in Berlin am Sonntag höhere Mächte mit eingeschaltet. "Spielt irgendwer Lotto?", hieß es am Abend im offiziellen Twitter-Account der EuroBasket nach dem letzten Achtelfinale, "94 ist ziemlich sicher die magische Zahl."

Und das aus gutem Grund: Drei der vier Spiele endeten 94:86, lediglich Griechenland gegen Tschechien ging 94:88 aus. "Du hattest einen Job, Tschechien", hieß es deshalb nach dem Duell im EM-Account, dazu wurde ein Smiley gesetzt. Ein Korb weniger, und es hätte tatsächlich vier identische Resultate gegeben.

Doch damit nicht genug. Denn die Tschechen "mussten" 88 Punkte machen. Das hatten sie schließlich in ihren vorherigen drei Spielen gegen die Niederlande (88:80), Finnland (88:98) und Israel (88:77) auch getan.