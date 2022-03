Köln (SID) - Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den fünften Sieg in Serie gefeiert. Das Team von Trainer Tuomas Iisalo siegte am Samstag beim Syntainics MBC Weißenfels trotz schwacher zweiter Hälfte 90:85 (66:38) und baute mit 40:14 Punkten seinen Vorsprung auf Verfolger Bayern München (36:12) aus, der aber drei Spiele in der Hinterhand hat.

Beim MBC knackte John Bryant (3) den Meilenstein von 5000 Punkten in der BBL. Bester Scorer der Begegnung war der Bonner Jeremy Morgan mit 25 Zählern. Die Bayern sind am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) gegen die Hakro Merlins Crailsheim gefordert.