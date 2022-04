München (SID) - Unmittelbar vor dem Play-off-Start geht in der Basketball Bundesliga (BBL) zum Hauptrundenabschluss das Topspiel zwischen Bayern München und Meister Alba Berlin über die Bühne. Neuer Termin für das Nachholspiel ist der 10. Mai (20.30 Uhr/MagentaSport), vor dem Beginn der Meisterrunde steht damit für beide Teams ein echter Härtetest an.

Eigentlich hätte die Partie am 20. März stattfinden sollen, war aber wegen zahlreicher Coronafälle bei den Münchnern abgesagt worden. Das Play-off-Viertelfinale beginnt am 12. Mai. Ursprünglich sollte die Hauptrunde am 1. Mai enden, Verlegungen sorgten für eine Verlängerung. Berlin hat erst 23 Hauptrundenspiele absolviert, München 26. Am Wochenende steht der 29. Spieltag auf dem Programm.