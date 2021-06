Hamburg (SID) - Die deutschen Basketballer sind mit einem klaren Sieg in den Supercup in Hamburg gestartet. Zum Auftakt des Vorbereitungsturniers für die Olympia-Qualifikation besiegte das Team von Bundestrainer Henrik Rödl Tschechien mit 95:62 (51:33).

Noch ohne Spielmacher Dennis Schröder, der am Montag zum Team stoßen wird, waren der umstrittene Rückkehrer Joshiko Saibou (20) und Andreas Obst (16) die besten Werfer in der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Rödls Mannschaft, die in Split/Kroatien vom 29. Juni bis 4. Juli um ihre Olympia-Chance kämpfen wird, überzeugte mit Geschlossenheit und großem Engagement und nutzte ihre physische Überlegenheit unter den Körben.

Die weiteren Gegner in Hamburg sind am Samstag (jeweils 20.30 Uhr und bei MagentaSport) Tunesien unter der Führung des früheren deutschen Nationaltrainers Dirk Bauermann und am Sonntag Italien, das gegen die Nordafrikaner am Freitag 82:56 gewann.

Nach dem Supercup geht es in Heidelberg weiter, wo die DBB-Auswahl am 24. Juni mit Schröder ihre Generalprobe gegen den Senegal bestreitet.