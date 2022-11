Moskau (SID) - Die inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner ist in eine Strafkolonie in der russische Republik Mordowien gebracht worden. "Brittney hat ihre Strafe in IK-2 in Mordowien angetreten", teilten ihre Anwälte am Donnerstag mit und fügten an, dass sie ihre Mandantin Anfang der Woche besuchen konnten.

Der 32-Jährigen "geht es so gut wie möglich", hieß es weiter: "Sie versucht, stark zu bleiben und sich an ihre neue Umgebung anzupassen." Mordowien, eine Region in Zentralrussland, ist für ihre Gefängnisse und ihr hartes Klima bekannt.

Griner ist seit Februar inhaftiert. Sie war am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck mitführte. Die zweifache Olympiasiegerin war Anfang August zu neun Jahren Haft verurteilt worden, ihr Einspruch gegen das Urteil war Ende Oktober abgelehnt worden.

In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Joe Biden Hoffnungen auf neue Verhandlungen gemacht. "Ich hoffe, dass Herr Putin jetzt, wo die Wahlen vorbei sind, in der Lage sein wird, mit uns zu diskutieren und bereit ist, ernsthafter über einen Gefangenenaustausch zu sprechen", sagte Biden auf einer Pressekonferenz nach den Midterm-Wahlen.