Sydney (SID) - Die Basketballerinnen aus den USA haben bei der WM in Australien souverän das Halbfinale erreicht. Der zehnmalige Weltmeister um Starspielerin Breanna Stewart setzte sich in der Nacht zu Donnerstag mit 88:55 gegen Europameister Serbien durch und darf weiter vom vierten Titel in Folge träumen. Im Halbfinale treffen die USA nun auf Kanada oder Costa Rica.

Kelsey Plum erzielte 17 Punkte, A'ja Wilson, die erst später in das Turnier eingestiegen war, steuerte noch 15 Punkte und acht Rebounds bei. Die US-Frauen sind bei Weltmeisterschaften seit mittlerweile 28 Partien ohne Niederlage.

Die Amerikanerinnen hatten am Dienstag beim 145:69 über Südkorea einen WM-Punkterekord aufgestellt. In drei Spielen übertraf der Turnierfavorit die 100-Punkte-Grenze.