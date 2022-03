Köln (SID) - Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird bei der anstehenden Heim-EM eine große Ehre zuteil. Vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am 1. September in Köln gegen Frankreich wird Nowitzkis Trikot mit der künftig nicht mehr vergebenen Rückennummer 14 unter das Hallendach gezogen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass der Deutsche Basketball Bund (DBB) einen Spieler in dieser Weise ehrt.

"Ich habe mich vor allem geehrt gefühlt, als mir diese Idee vom DBB vorgestellt wurde. Das war eine schöne Überraschung, und ich bin schon gespannt, was mich in Köln erwartet", sagte Nowitzki, der als deutscher Botschafter der Europameisterschaft fungiert. Mit der Nationalmannschaft gewann der 43-Jährige WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005. Insgesamt kommt Nowitzki, 2011 NBA-Champion mit den Dallas Mavericks, auf 153 Länderspiele.

Das EM-Turnier (1. bis 18. September) wird in Deutschland, Italien, Georgien und Tschechien ausgespielt. Die deutsche Mannschaft spielt ihre Gruppenphase in Köln, die Finalrunde findet in Berlin statt.