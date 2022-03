Köln (SID) - Die Basketballer von Alba Berlin bleiben in der Erfolgsspur. Der deutsche Meister und Pokalsieger feierte am Sonntag in der Bundesliga ein souveränes 84:58 (45:26) beim Tabellenletzten Giessen 46ers und nimmt nach dem zehnten Pflichtspielsieg in Serie Tuchfühlung auf zur Spitze.

Tim Schneider war mit 18 Punkten erfolgreichster Werfer der Hauptstädter, die mit 30:10 Punkten zwar nur Fünfter sind, aber vier Spiele weniger bestritten haben als Spitzenreiter Bayern München (36:12).