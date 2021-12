Köln (SID) - Der neue Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat ein klares Vorhaben für die Heim-Europameisterschaft (1. bis 18. September 2022) im kommenden Jahr. "Das Ziel ist es, das Podium in Berlin zu erreichen", sagte der 62-Jährige der Kölnischen Rundschau: "Aber neun bis zehn Teams werden das gleiche sagen. Europa ist im Basketball klar die stärkste Region in der Welt in der Breite."

Bei der EM 2022 ist Deutschland Co-Gastgeber. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) läuft in der Vorrunde in der Gruppe B in Köln und im Falle des Weiterkommens in der Finalrunde in Berlin auf. Außerdem wird in Georgien (Tiflis), Italien (Mailand) und Tschechien (Prag) gespielt.

Herbert, langjähriger Coach des BBL-Klubs Frankfurt Skyliners, ist als Nationaltrainer seit September Nachfolger von Henrik Rödl, dessen Vertrag nach den Olympischen Spielen von Tokio nicht mehr verlängert wurde.