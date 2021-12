Frankfurt am Main (SID) - Biathletin Franziska Preuß muss kurzfristig im Sprint beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand passen. Die 27-Jährige rutschte wenige Stunden vor dem Start des Rennens über 7,5 km auf einer Treppe aus und knickte dabei mit dem linken Fuß um. Als "Vorsichtsmaßnahme" sprach Mannschaftsarzt Klaus Marquardt ein Startverbot für den Wettkampf am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) aus.

"Die erste Untersuchung von mir inklusive Ultraschalluntersuchung des Bandapparates zeigt keine gravierende Verletzung", sagte Marquardt: "Aber der Fuß an sich ist deutlich schmerzhaft, eine langlauftypische Belastung im Schuh ist nicht möglich." Damit gehen für den Deutschen Skiverband (DSV) im Sprint lediglich fünf Läuferinnen an den Start.