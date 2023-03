Köln (SID) - Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat im vorletzten Rennen der Biathlon-Saison eine weitere Podestplatzierung knapp verpasst. Der 32-Jährige lief in der Verfolgung über 12,5 km beim Weltcup-Finale in Oslo nach zwei Fehlern am Schießstand auf Rang vier. Den Sieg sicherte sich abermals Johannes Thingnes Bö.

Doll blieb 1:22,8 Minuten hinter dem Gesamtweltcupsieger aus Norwegen (1 Fehler), der sich die kleine Kristallkugel in der Verfolgung schon vor dem abschließenden Rennen gesichert hatte. Dominator Bö holte sich in seinem 18. Saisonrennen den 15. Sieg.

"Ich habe gesagt: Ich zieh mein Ding durch. Ich schieße offensiv und lasse mich nicht ablenken", sagte Doll in der ARD. Sein Rückstand auf Bös Landsmann Sturla Holm Lägreid (1/+1:05,06) auf Rang drei betrug 17 Sekunden. Rang zwei ging an den fehlerfreien Olympiasieger Quentin Fillon Maillet aus Frankreich (+58,2 Sekunden).

Johannes Kühn (+5:21,6) schaffte es nach neun Schießfehlern nur auf Rang 48, Philipp Nawrath (2/+2:33,9) landete auf dem 14. Platz. Roman Rees (2/2:49,0) wurde 20., Justus Strelow hatte in der Nacht eine Blockierung der Halswirbelsäule erlitten und musste seinen Start absagen.

Mit dem Massenstart am Sonntag (12.50 Uhr/ARD und Eurosport) über 15 km endet die Weltcupsaison. Favorisiert sind die Norweger, die vor dem vierten Rennen in dieser Disziplin acht von neun Podestplätzen unter sich ausgemacht haben.