Köln (SID) - Der deutsche Biathlet Philipp Horn wird den Auftakt des Weltcup-Finales in Oslo am Freitag verpassen. Der 27-Jährige stürzte am Donnerstag beim Training am legendären Holmenkollen und wurde umgehend in ein Krankenhaus in Oslo gebracht.

"Aktuell gehen wir von einer Gehirnerschütterung aus. Philipp bleibt als Vorsichtsmaßnahme und zur weiteren Abklärung die Nacht im Krankenhaus", teilte die deutsche Mannschaftsärztin Katharina Blume mit.

Horn hatte seinen Startplatz für das letzte Weltcup-Wochenende wegen seiner guten Leistungen im IBU-Cup erhalten. Am Mittwoch hatte bereits Vanessa Hinz wegen eines positiven Coronatests ihren Start absagen müssen und ihre Saison vorzeitig beendet. Am Freitag stehen die Sprintrennen auf dem Programm, ehe der lange Winter mit den Verfolgern am Samstag und den Massenstarts am Sonntag zu Ende geht.