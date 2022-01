Ruhpolding (SID) - Die deutsche Biathlon-Medaillenhoffnung Franziska Preuß kämpft mehr als zwei Wochen nach ihrer Corona-Infektion weiter mit den gesundheitlichen Folgen. "Franzi geht es noch nicht ganz so optimal. Sie hat mit ihrer Corona-Infektion noch kleinere Probleme", sagte Frauen-Trainer Kristian Mehringer im ZDF: "Sie ist noch nicht so im Training, schade."

Preuß hatte sich kurz vor dem Jahreswechsel mit dem Coronavirus infiziert, die Zeit drängt keine vier Wochen vor dem Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar). "Die ersten Tage war ich ehrlich gesagt schon sehr niedergeschlagen", hatte die 27-Jährige zuletzt gesagt: "Aber inzwischen bin ich wieder optimistischer und versuche das Beste aus der Situation zu machen."

Mehringer hofft, "dass es die nächsten Tage bergauf geht und sie wieder ins Training einsteigen kann", sagte er. Zum jetzigen Zeitpunkt könne Preuß nicht an Wettkämpfe denken. Eine Rückkehr bei der Olympia-Generalprobe in Antholz in der kommenden Woche (20. bis 23. Januar) scheint damit nahezu ausgeschlossen.