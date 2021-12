Frankfurt am Main (SID) - Biathletin Anna Weidel muss nach ihrem starken Saisoneinstand auf den Auftakt des zweiten Weltcups in Östersund verzichten. Die 25-Jährige sagte ihren Start im Sprint am Donnerstagnachmittag (13.45 Uhr/ARD und Eurosport) wegen einer leichten Erkältung ab. Damit gehen in Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Vanessa Voigt und Janina Hettich nur fünf deutsche Frauen über 7,5 km an den Start.

Weidel hatte in der Vorwoche beim Saisonstart mit Platz neun im Einzel die halbe Olympia-Norm geholt, im Sprint belegte sie Rang 16.