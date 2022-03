München (SID) - Die deutschen Biathletinnen haben in der Staffel von Kontiolahti das Podium knapp verpasst. Nach zwei Strafrunden von Vanessa Hinz und insgesamt neun Nachladern landete das DSV-Quartett mit Olympiasiegerin Denise Herrmann, Startläuferin Vanessa Voigt und Franziska Preuß auf dem vierten Platz. Sieger im ersten Rennen nach den Olympischen Winterspielen wurde Norwegen vor den in Peking mit Gold dekorierten Schwedinnen und Italien.

In China hatte das deutsche Quartett noch Bronze geholt. "Da gibt es keine Ausreden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll", ärgerte sich Hinz am ZDF-Mikrofon nach ihren Fehlschüssen beim Stehendschießen. Die Skijäger aus Russland und Belarus waren vom Biathlon-Weltverband IBU "bis auf Weiteres" von allen internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen worden.

Am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es mit der Männer-Staffel weiter, ehe am Wochenende die Sprint-Rennen und die Verfolger auf dem Programm stehen. Danach wird der Olympia-Winter mit den Weltcups in Otepää (Estland) sowie am Holmenkollen in Oslo (Norwegen) abgeschlossen.