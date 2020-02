Antholz - Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF werden Biathlon bis mindestens 2026 im Programm haben. Wie der Weltverband IBU am Mittwoch im Rahmen der WM in Antholz mitteilte, wurde der Vertrag mit der European Broadcasting Union (EBU) bis zum Ende der Saison 2025/2026 verlängert. Neben der Übertragung sämtlicher Weltcups fallen auch Weltmeisterschaften, darunter etwa die Heim-WM 2023 in Oberhof, unter die Vereinbarung.

"Biathlon begeistert seit Jahren die Wintersportfans in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass unser Publikum auch künftig live bei den Wettbewerben dabei sein wird", sagte ARD-Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm, ZDF-Intendant Thomas Bellut fügte an: "ZDF und ARD haben seit vielen Jahren zur Popularität der Wintersportart Nummer eins beigetragen. Wir freuen uns, dass diese Erfolgsgeschichte nun ihre Fortsetzung findet."

