München (SID) - Der Biathlon-Sprint der Frauen zum Auftakt des Weltcup-Finales in Oslo ist wegen schlechter Wettervorhersagen von Donnerstag auf Freitag verschoben worden. Das teilte der Weltverband IBU am Mittwoch mit. Damit laufen die Frauen um Olympiasiegerin Denise Herrmann das Rennen über 7,5 km am Freitag (13.15 Uhr) unmittelbar vor den Männern, die nun um 15.50 Uhr am legendären Holmenkollen loslegen.

Am Samstag stehen die Verfolger auf dem Programm, ehe am Sonntag mit den abschließenden Massenstarts der lange Olympia-Winter der Skijäger zu Ende geht.