München (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann hat ihre bestechende Form unterstrichen. Die 33-Jährige erreichte im Massenstart über 12,5 in Otepää/Estland als Zweite zum vierten Mal in diesem Winter im Weltcup das Podium. Franziska Preuß als Fünfte und Vanessa Voigt auf Rang sechs rundeten ein starkes Ergebnis für das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) ab.

Herrmann musste sich nach zwei Schießfehlern nur der Schwedin Elvira Öberg (ein Schießfehler) knapp geschlagen geben. Sie lag 4,5 Sekunden zurück. Dritte wurde Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen(1/+4,8).

Preuß vergab den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere mit einem Fehler beim letzten Schießen (+8,1). Für die 28-Jährige war es nach einer verkorksten Saison aber ein Erfolgserlebnis. Voigt, die im Sprint am Freitag als Zweite erstmals auf das Podium gelaufen war, blieb erneut fehlerfrei. Ihr fehlten 13,8 Sekunden auf Öberg.

Am Sonntag finden in Otepää noch die Mixed- (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) und die Single-Mixed-Staffel (15.15) statt. Das Weltcup-Finale steigt vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo.