Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Biathleten haben den Weltcup-Sprint in Nove Mesto/Tschechien ohne Top-Ten-Resultat beendet. Im Rennen über 10 km lief Johannes Kühn (Reit im Winkl) nach zwei Schießfehlern als bester DSV-Athlet auf den elften Rang. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatten die tschechischen Behörden die Zuschauer von den Wettbewerben ausgeschlossen.

Der Norweger Johannes Thingnes Bö feierte schon seinen achten Saisonsieg, er setzte sich vor den ebenfalls fehlerfreien Franzosen Quentin Fillon Maillet (+22,8 Sekunden) und seinem Bruder Tarjei (+1:01,1 Minuten) durch. Hinter Kühn landeten Benedikt Doll (Breitnau) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) auf den Plätzen zwölf und 14. Rückkehrer Simon Schempp musste sich mit dem 21. Rang zufrieden geben.

Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hatte beim "Geister-Weltcup" im Herzen Tschechiens am Donnerstag im Sprint triumphiert und gehört damit auch am Sonntag, wenn die beiden Massenstarts (11.45/13.45) absolviert werden, zu den Favoritinnen. Davor finden am Samstag (14.00/17.00) noch die Staffel-Wettbewerbe statt. In den kommenden zwei Wochen bestreiten die Biathleten zudem noch Rennen in Kontiolahti und Oslo.