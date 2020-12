München (SID) - Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer wird beim zweiten Teil des Weltcups in Hochfilzen wieder dabei sein. "Er wird definitiv am Start sein", sagte Bundestrainer Mark Kirchner am Sonntag. Peiffer (33) war am Freitag aus privaten Gründen vor dem Sprint aus Hochfilzen abgereist, wird am Dienstag aber zum Training wieder in Österreich erwartet.