München (SID) - Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hat den Schwung vom ersten Staffel-Sieg seit mehr als vier Jahren mitgenommen, seinen zweiten Saisonsieg aber hauchdünn verpasst. Peiffer musste sich beim Sprint über 10 km in Nove Mesto nach fehlerfreier Schießleistung als Dritter nur dem Franzosen Simon Desthieux (0) und Sebastian Samuelsson (0/+2,4) aus Schweden geschlagen geben.

Für Desthieux war es der erste Weltcup-Sieg, Peiffer lag 4,4 Sekunden zurück. "Ich freue mich natürlich, ein Podium ist immer eine schöne Sache", sagte Peiffer im ZDF: "Natürlich ist man so ehrgeizig, dass man die paar Sekunden nach ganz vorne auch erreichen will." Für den 33-Jährigen war es der fünfte Podestplatz in diesem Winter.

Auch Benedikt Doll überzeugte als Sechster (1/+14,5) mit der drittbesten Laufzeit. "Ich bin sehr zufrieden. Das Material hat gut gepasst", sagte Doll, nur der Fehler im Stehendschießen sei "ein bisschen ärgerlich". Erik Lesser (1/+50,7), der im WM-Sprint von Pokljuka nur 66. geworden war, meldete sich mit einer Top-15-Platzierung zurück.

Am Freitag hatte die deutsche Männer-Staffel um Lesser, Doll, Peiffer und Philipp Nawrath nach einer überzeugenden Leistung den ersten Sieg seit 1504 Tagen gefeiert. Am Sonntag schließen die Verfolger der Frauen (12.00 Uhr) und Männer (16.00 Uhr/beide ZDF und Eurosport) das erste von zwei Weltcup-Wochenenden im tschechischen Nove Mesto ab.