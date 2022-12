Köln (SID) - Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland wird nicht vor Januar in die Saison einsteigen. Wie der norwegische Verband am Montag bekannt gab, lässt die angeschlagene 31-Jährige nach dem Auftakt im finnischen Kontiolahti mindestens auch die Wettkämpfe in Hochfilzen und in Le Grand-Bornand aus.

"Natürlich ist das ärgerlich", sagte Röiseland: "Aber meine Form ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste." Ihr Ziel sei es, "bei den Weltmeisterschaften stark zurückzukommen", daher, so die dreimalige Olympiasiegerin, "muss ich mir die nötige Zeit nehmen".

Die Titelkämpfe in Oberhof finden vom 8. bis 19. Februar statt. Röiseland kämpfte bereits im Sommer mit gesundheitlichen Problemen. Auch ihre Teamkollegin Tiril Eckhoff hatte bereits Anfang November wegen gesundheitlicher Probleme angekündigt, eine längere Wettkampfpause einzulegen.