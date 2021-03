München (SID) - Biathletin Franziska Preuß hat im Kampf um Platz drei im Gesamtweltcup einen herben Dämpfer erlitten. Die 27-Jährige kam im Sprint über 7,5 km beim Weltcup-Finale im schwedischen Östersund nach zwei Schießfehlern nicht über einen schwachen 23. Rang hinaus und fabrizierte mit ihrem schlechtesten Rennen seit Wochen ein Streichergebnis.

Auch Denise Herrmann, zuletzt zweimal in Nove Mesto auf dem Podest, enttäuschte beim siebten Sprint-Erfolg in Serie von Überfliegerin Tiril Eckhoff (Norwegen) als 34. auf der ganzen Linie. Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Janina Hettich (0/+39,3 Sekunden) auf Rang 17. Preuß (2/+50,5) und Herrmann (2/1:07,5 Minuten) haben damit auch in der Verfolgung über 10 km am Samstag (12.15 Uhr/ARD und Eurosport) kaum mehr Chancen auf eine Spitzenplatzierung.

Gesamtweltcup-Siegerin Eckhoff holte sich ihren 13. Saisonerfolg mit einem Fehler hauchdünn vor Dorothea Wierer (0/+2,5 Sekunden) und ihrer Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold (0/+6,7). Wierer sicherte sich damit im Gegensatz zu Preuß wichtige Zähler für die Gesamtwertung.

Auch Lisa Hauser aus Österreich, die Fünfte wurde, hat noch gute Chancen auf Rang drei. Dagegen erlebte in dem engen Rennen auch Hanna Öberg (Schweden) einen bitteren Rückschlag. Nach dem Verfolger stehen zum Saison-Abschluss am Sonntag die Massenstarts auf dem Programm.