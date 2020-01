Ruhpolding (SID) - Ohne den formschwachen Ex-Weltmeister Simon Schempp findet der Biathlon-Heimweltcup in Ruhpolding statt. Der 31-Jährige aus Uhingen werde "eine Wettkampfpause einlegen und sich im Training auf den Formaufbau konzentrieren", begründete der Deutsche Skiverband (DSV) den Verzicht auf Schempp für die Rennen von Mittwoch bis Sonntag.

Schempp hatte zuletzt in Oberhof mit Platz 43 im Sprint und Rang 27 im Massenstart (bei 30 Teilnehmern) einmal mehr restlos enttäuscht. Schon vor den Rennen hatte er eingeräumt, dass ihn die Situation belasten würde. "Das gibt einem schon zu denken, da bin ich schon einer, der sehr ins Grübeln kommt", sagte der Massenstart-Weltmeister von 2017.

Für eine Teilnahme an der WM in Antholz (13. bis 23. Februar) hat Schempp bislang mit Platz zehn in der Verfolgung von Le Grand Bornand erst ein Ergebnis stehen. Vor dem WM-Auftakt findet nach Ruhpolding nur noch der Weltcup in Pokljuka/Slowenien (23. bis 26. Januar) mit lediglich zwei Einzelrennen statt.

Wie schon in Oberhof fehlt im DSV-Aufgebot erneut Erik Lesser (Frankenhain). Der 31-Jährige muss sich derzeit über den IBU-Cup in Osrblie/Slowakei wieder empfehlen, blieb dort mit den Rängen sieben und elf aber erneut hinter den Erwartungen zurück.

In Ruhpolding rücken neben den arrivierten Arnd Peiffer und Johannes Kühn Philipp Nawrath und Roman Rees nach. Lucas Fratzscher startet im IBU-Cup in Osrblie. Bei den Frauen steht Franziska Preuß, die zuletzt krankheitsbedingt pausiert hatte, wieder zur Verfügung. - Das deutsche Aufgebot für Ruhpolding:

Frauen: Maren Hammerschmidt (SK Winterberg), Denise Herrmann (WSV Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SC Haag)

Männer: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (SV Schauinsland)