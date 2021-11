München (SID) - Ohne die Talente Juliane Frühwirt und Justus Strelow, dafür mit Johannes Kühn: Beim zweiten Biathlon-Weltcup in Östersund hat es im Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) kleine Veränderungen gegeben - die Erwartungen an die Topathleten um Denise Herrmann, Franziska Preuß und Benedikt Doll bleiben gleich.

"Wir greifen wieder an. Wir haben ein paar Dinge zu tun, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der sportliche Leiter Bernd Eisenbichler vor den beiden Sprints am Donnerstag (13.45 und 16.30 Uhr/ARD und Eurosport). Am Wochenende stehen erstmals Verfolgungsrennen und Staffeln auf dem Programm.

Jeweils sechs Athletinnen und Athleten hat der DSV nominiert. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende gehe es auch mit Blick auf Olympia "erst mal wieder darum, in die Wettkampfroutine reinzukommen", sagte Disziplin-Trainer Kristian Mehringer.

Bei Teil eins der Veranstaltung im schwedischen Östersund hatten Herrmann mit Rang drei im Einzel sowie Preuß als Siebte und Philipp Nawrath als Sechster im Sprint ihr Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) bereits gelöst. "Da hat man diesen Druck schon weg und kann einen Haken dahinter setzen", sagte Preuß. Sie wolle nun weiter "angriffslustig sein und in den Wettkampf-Flow reinfinden".

Die halbe DSV-Norm hatten zudem neben Roman Rees die Talente Anna Weidel und Vanessa Voigt sowie Strelow geschafft. Er freue sich, so Eisenbichler, "dass die Jungen sich gezeigt haben".

Noch nicht nach Wunsch war es für die Arrivierten Doll mit den Plätzen 18 und 32 sowie für Erik Lesser (Rang 44 im Sprint) gelaufen. Lesser war allerdings durch eine Erkältung, wegen der er auch auf das Einzelrennen verzichtet hatte, gehandicapt gewesen.

Kühn war zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup unterwegs und erhält nun seine Chance. Frühwirt und Strelow werden im IBU-Cup in Sjusjön starten. - Das DSV-Aufgebot für den zweiten Weltcup in Östersund:

Frauen: Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Vanessa Voigt, - Anna Weidel

Männer: Benedikt Doll, Philipp Horn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Roman Rees, Johannes Kühn.