Köln (SID) - Wegen der derzeit warmen Witterung mit viel Regen wird der Biathlon-Weltcup in Oberhof am kommenden Wochenende von vier auf drei Tage verkürzt. Das teilte der Weltverband IBU am Montag mit.

Demnach wird der Sprint der Männer auf dem Rennsteig von Donnerstag auf Freitag (11.30 Uhr) verlegt. Um 14.15 Uhr startet dann wie geplant der Sprint der Frauen.

"Weil auch bis Dienstag Niederschlag erwartet wird, sind die Arbeiten an der Weltcup-Strecke zunächst eingestellt worden", teilten die Organisatoren in Oberhof mit. Sobald die Front durchgezogen sei und die Temperaturen fielen, werde die Präparierung fortgesetzt.

"Wir werden sie mit aller Kraft in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vorbereiten. Dafür arbeiten das Haupt- und Ehrenamt hart und Hand in Hand, um die zugebenermaßen nicht einfache Situation zu meistern", sagte OK-Chef Thomas Grellmann.