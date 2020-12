München - Zum letzten Mal im Jahr 2020 geht der Biathlon-Weltcup an den Start und zwar in Hochfilzen. Am Donnerstagnachmittag gibt es den 10-Kilometer-Sprint der Herren. Wir verraten euch, wo ihr die Sessions live im TV und Internet sehen könnt.

Aus deutscher Sicht liegt das Augenmerk auf Weltcup-Rückkehrer Arnd Peiffer. Der Weltmeister und Olympiasieger fehlte beim ersten von zwei Weltcups in Hochfilzen zuletzt vor zwei Wochen aus privaten Gründen und verstärkt nun das DSV-Aufgebot. Und nach dem zweiten Platz beim Weltcup im finnischen Kontiolahti zählt der 33-Jährige auch in Österreich gleich zu den Mitfavoriten. Neben Rückkehrer Peiffer gehen noch Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Roman Rees sowie Philipp Horn für den DSV in Hochfilzen an den Start.

Biathlon: Der Weltcup live in Hochfilzen im TV

Der 10-Kilometer-Sprint der Biathlon-Herren wird ab 14:15 Uhr in der ARD und bei Eurosport übertragen.

Biathlon: Der Weltcup live in Hochfilzen im Online-Stream

Im Internet wird das Rennen in der ARD Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) übertragen.

Liveticker zum Biathlon-Weltcup in Hochfilzen

Auch auf ran.de bieten wir eine Live-Begleitung des Sprint-Rennens - in unserem Liveticker.

