Antholz - Olympiasieger Arnd Peiffer will die deutsche Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Antholz (13. bis 23. Februar) zu einem Traumstart führen. "Alle sind fit und gesund. Gehen wir's an", sagte der 32-Jährige: "Ziel ist, gleich im ersten Rennen eine Medaille zu holen. Wir haben das Potenzial dazu, aber es ist kein Selbstläufer. Wir müssen hart dafür kämpfen."

Das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) wird am Donnerstag (14.45 Uhr/ZDF) mit Franziska Preuß (Haag) an eins, Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) an dritter Position und Ex-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) laufen.

