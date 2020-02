Antholz - Die deutschen Biathleten müssen bei der WM in Antholz weiter auf ihre erste Medaille warten. Im Sprint der Männer über 10 km blieb am Samstag nur Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) fehlerfrei, nach 40 von 107 Läufern lag er als bester Deutscher allerdings auf dem sechsten Rang.

Die beiden Verfolgungsrennen am Sonntag (13.00/15.15) schließen die erste Woche der Titelkämpfe in Südtirol ab. In der kommenden Woche kämpfen die Biathleten noch im Einzel, der Single-Mixed-Staffel, den Staffeln und im Massenstart um Edelmetall.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.