München (SID) - Der ehemalige deutsche Biathlet Alexander Wolf wird ab Mai neuer Männer-Nationaltrainer in der Schweiz. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Das Schweizer Team ist ein aufstrebendes mit einer guten Mischung aus jungen wilden und sehr erfahrenen Athleten", wird Wolf (41) in einer Mitteilung zitiert.

Der Thüringer übernimmt das Amt von Landsmann Jörn Wollschläger, der seit 2013/2014 als Nationaltrainer der Eidgenossen tätig war. Wolf, der bei der WM 2008 in Östersund mit der Staffel und in der Verfolgung die Bronzemedaille gewonnen hatte, beendete 2013 seine Karriere und sammelte seither Trainer-Erfahrung im Nachwuchsbereich des Deutschen Skiverbandes (DSV).