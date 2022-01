Frankfurt am Main (SID) - Die zweite Garnitur der deutschen Biathleten hat bei der Heim-EM am Arber insgesamt acht Medaillen gewonnen. Zum Abschluss der Titelkämpfe holten Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Janina Hettich und Sophia Schneider am Sonntag Silber in der Mixed-Staffel, Justus Strelow und Franziska Hildebrand wurden Dritte im Single Mixed. Die deutschen Peking-Fahrer fehlten ebenso wie nahezu alle ausländischen Topathleten wegen der Olympia-Vorbereitung.

In den Einzelwettbewerben Überzeugten vor allem Hettich mit Silber und Bronze sowie Fratzscher mit zweimal Bronze. Hildebrand gewann nach ihrer knapp verpassten Olympia-Qualifikation Bronze im Sprint, dazu wurde Matthias Dorfer Dritter im Einzel.