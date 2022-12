Le Grand-Bornand (SID) - Biathlet Benedikt Doll hat seine gute Ausgangsposition im Verfolger von Annecy-Le Grand Bornand nicht veredeln können. Der 32-Jährige fiel nach seinem dritten Platz im Sprint im leicht verkürzten Jagdrennen nach fünf Fehlern auf Rang 18 zurück. Bester des insgesamt enttäuschenden deutschen Teams wurde Roman Rees, der mit nur einem Schießfehler von Platz 27 auf 13 nach vorne lief.

Vorne führte Sturla Holm Lägreid nach einem Fehler in 29:44,1 Minuten einen norwegischen Dreifacherfolg an. Dominator Johannes Thingnes Bö (2 Strafrunden/+35,8 Sekunden) musste sich nach fünf Siegen in Serie diesmal noch hinter Vetle Sjaastad Christiansen (2/+24,6) mit Rang drei begnügen. Justus Strelow (2/+3:05,8) auf Position 25 und Johannes Kühn (2/+3:26,2) als 32. konnten sich gegenüber dem Sprint leicht verbessern.

Das Rennen hatte wegen Problemen bei der Strecken-Präparierung mit 15 Minuten Verspätung begonnen. Die Loipe habe nach einem späten Temperatursturz in der Nacht einer "Eisrampe" geglichen, berichtete DSV-Sportdirektor Felix Bitterling in der ARD. Kurzfristig wurde Salz auf die Strecke gestreut, um den Grip zu erhöhen. Ein Anstieg mit folgender Abfahrt konnte aus Sicherheitsgründen dennoch nicht gelaufen werden, die geplante Runde wurde um gut 400 Meter gekürzt.

Die Männer beenden ihr Jahr am Sonntag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem ersten Massenstart des Winters.