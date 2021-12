München (SID) - Die deutschen Biathleten freuen sich vor dem Weltcup im französischen Annecy-Le Grand Bornand auf die Rückkehr der Fans. "Angeblich ist das Stadion ausverkauft. Es herrscht dort immer eine super Stimmung und eine tolle Atmosphäre. Es wird sicherlich interessant und für die Athleten ein Highlight, nach so langer Zeit wieder vor vollen Tribünen zu laufen", sagte Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der Biathleten.

Johannes Kühn, der zuletzt in Hochfilzen den Sprint gewonnen hatte, hofft, mit Zuschauern an der Strecke "die letzten Kräfte" zu mobilisieren. Auch bei Vanessa Hinz ist die Vorfreude groß: "Ich bin jemand, der das braucht. Deswegen freue ich mich doppelt auf das Weltcup-Wochenende in Frankreich", sagte die 29-Jährige.

Bei den Frauen kehrt die zuletzt erkrankte Anna Weidel (25) ins Aufgebot zurück, Franziska Hildebrand (34) muss nach den Plätzen 37 (Sprint) und 21 (Verfolgung) in Hochfilzen derweil wieder in den zweitklassigen IBU-Cup. Bei den Männern gibt es keine Veränderung im sechsköpfigen Aufgebot um Kühn, Benedikt Doll, Erik Lesser, Philipp Horn, Roman Rees und Philipp Nawrath.

In Frankreich stehen zum Auftakt am Donnerstag (14.15 Uhr) der Sprint der Frauen sowie am Freitag (14.15 Uhr/beide ZDF und Eurosport) der Sprint der Männer auf dem Programm.