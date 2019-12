Köln - Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat den deutschen Biathleten nach einem durchwachsenen Saisonstart den ersten Sieg des Winters beschert. Der 29-Jährige aus Breitnau holte zum Auftakt des Weltcups im französischen Le Grand Bornand im Sprint über 10 km dank einer fehlerlosen Schießleistung den zweiten Erfolg seiner Karriere.

Schon am Sonntag hatte das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit dem zweiten Platz in der Staffel von Hochfilzen das erste Ausrufezeichen der Saison gesetzt, zuvor war in den vier Einzelrennen kein Podestplatz herausgesprungen.

Am Freitag (14.15 Uhr) greifen die Frauen in Frankreich mit ihrem Sprint über 7,5 km ins Geschehen ein. Am Samstag (ab 13.00 Uhr) folgen dann die beiden Verfolgungsrennen, zum Abschluss des Jahres finden tags darauf die Massenstarts statt (ab 12.10 Uhr/ZDF und Eurosport).

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.