Ruhpolding (SID) - Biathlet Benedikt Doll hat beim Heim-Weltcup in Ruhpolding hauchdünn den Sieg verpasst, mit einem zweiten Platz kurz vor Olympia aber reichlich Selbstvertrauen gesammelt. Der 31-Jährige blieb im Sprint über 10 km am Donnerstag erstmals in dieser Saison fehlerfrei und musste sich nur um 7,2 Sekunden dem ebenfalls makellosen französischen Gesamtweltcupführenden Quentin Fillon Maillet geschlagen geben.

Auch Erik Lesser durfte mit einem Fehler im Stehendschießen und Platz sechs (+43,3) mit seinem besten Saisonergebnis und einer guten Ausgangslage für den Verfolger am Sonntag (14.45 Uhr) zufrieden sein. "Es hat Bock gemacht, mich richtig zu schinden", sagte der 33-Jährige im ZDF glücklich.

Die Skijäger des Deutschen Skiverbandes (DSV) freuten sich über ein ausgezeichnetes Mannschaftsergebnis, obwohl Topläufer Johannes Kühn wegen einer Coronainfektion derzeit aussetzen muss. David Zobel (1/+1:10,8) überzeugte in seinem ersten Saisonrennen als starker 24. und verpasste die halbe Olympia-Norm nur knapp.

Roman Rees landete mit einem Fehler (+1:04,2) auf dem 20. Platz, der laufstarke Philipp Nawrath (3/+1:24,7) platzierte sich mit drei Schießfehlern auf Rang 41.

Fillon Maillet feierte in Abwesenheit der norwegischen Stars um Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Lägreid, die derzeit ein Trainingslager absolvieren, in 23:23,7 Minuten seinen vierten Saisonsieg. Dritter wurde Anton Smolski (1/+32,1) aus Belarus.

Am Freitag steht in Ruhpolding die Staffel der Frauen (14.30 Uhr) auf dem Programm, ehe die Männer am Samstag (14.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport) ihr Staffelrennen absolvieren.