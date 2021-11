München (SID) - Angeführt von den Olympia-Hoffnungen Franziska Preuß, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Erik Lesser schickt der Deutsche Skiverband (DSV) insgesamt 13 Biathleten zum Weltcup-Auftakt ins schwedische Östersund. Bei den Männern schafften zudem Philipp Horn, Philipp Nawrath, Roman Rees und Justus Strelow den Sprung in den Kader, bei den Frauen sind noch Vanessa Hinz, Janina Hettich, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Juliane Frühwirth mit dabei.

"Die Saisonvorbereitung ist bei uns gut verlaufen", sagte Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter Biathlon beim DSV: "Wichtig für diese Saison ist es, dass wir konstant leistungsfähig sind. Letztes Jahr waren punktuell gute Ergebnisse dabei, aber eben nicht über den gesamten Weltcup-Winter." Olympia in Peking im Februar sei das "große Ziel", aber "auch der gesamte Saisonverlauf" sei wichtig.

Die ersten Rennen des Olympia-Winters finden am Samstag mit den Einzel-Wettbewerben der Frauen (11.45 Uhr) sowie Männer (15.00 Uhr/beide ZDF und Eurosport) statt. Am Sonntag stehen zwei Sprints auf dem Programm.

Bei den deutschen Frauen waren die Gesamtweltcup-Dritte Preuß, Herrmann, Hinz und Hettich für den Auftakt bereits vorqualifiziert, Voigt hat als IBU-Cup-Gesamtsiegerin ein persönliches Startrecht für das erste Weltcup-Wochenende. Die Routiniers Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Karolin Horchler hatten das Nachsehen.

Bei den Männern erhält Johannes Kühn am zweiten Wochenende in Östersund eine Chance, einer aus dem Duo Strelow und Horn wird dann beim IBU Cup in Sjusjön (Norwegen) starten.