Frankfurt am Main (SID) - Denise Herrmann ist beim Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto zum zweiten Mal nacheinander aufs Podest gestürmt. Die 32-Jährige blieb im Sprint erstmals in dieser Saison fehlerfrei und landete nach 7,5 km wie schon in der Verfolgung am vergangenen Sonntag auf Rang zwei. Auf die erneut siegreiche Gesamtweltcupführende Tiril Eckhoff fehlten der Oberwiesenthalerin lediglich 6,1 Sekunden.

"Ich bin zufrieden mit dem Rennen", sagte Herrmann im ZDF: "Ich freue mich sehr, dass es zum Saisonende noch so funktioniert." Franziska Preuß leistete sich im Stehendanschlag einen Fehler, verschaffte sich als Vierte mit lediglich 17,3 Sekunden Rückstand aber ebenfalls eine glänzende Ausgangsposition für die Verfolgung über 10 km am Samstag.

Die Norwegerin Eckhoff feierte trotz eines Schießfehlers in 18:11,1 Minuten ihren sechsten Sprintsieg in Serie und baute ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus. Dritte wurde die Italienerin Dorothea Wierer (0/+10,5 Sekunden).

Nach den Jagdrennen der Männer (14.45 Uhr) und Frauen (17.30 Uhr) am Samstag stehen zum Abschluss am Sonntag noch die Mixed Staffel (10.25 Uhr) und das Single Mixed (13.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm.