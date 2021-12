Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Biathletinnen müssen zum Abschluss des Weltcups in Annecy-Le Grand Bornand ohne Denise Herrmann auskommen. Die 32-Jährige fühle sich "nicht 100 Prozent stabil" und werde deshalb den Massenstart auslassen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.

Laut Mannschaftsarzt Klaus Marquardt handele es sich bei dem Startverzicht um eine "Vorsichtsmaßnahme", es liege keine "relevante Erkrankung" vor. Herrmann reise stattdessen noch vor Weihnachten ins Höhentrainingslager nach Davos. Die Verfolgungsweltmeisterin hatte am Samstag mit Platz 38 enttäuscht.

Neben Herrmann fehlt in Frankreich auch die zweite deutsche Hoffnungsträgerin Franziska Preuß wegen einer Fußverletzung nach einem Treppensturz. Im Massenstart der Frauen treten für den DSV am Mittag (12.45 Uhr/ZDF und Eurosport) damit nur Vanessa Voigt und Vanessa Hinz an.