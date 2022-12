Le Grand-Bornand (SID) - Denise Herrmann-Wick hat beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand einen weiteren Podestplatz klar verpasst. Die 33-Jährige leistete sich in der Verfolgung über 10 Kilometer drei Fehler und fiel von Rang drei auf sieben zurück. Auch in der äußerst eisigen Loipe zeigte die Olympiasiegerin einen Tag nach ihrer Laufbestzeit deutliche Schwächen und hatte im Ziel einen Rückstand von 1:57,8 Minuten auf die fehlerfreie Siegerin Elvira Öberg aus Schweden.

Zweite wurde die Italienerin Lisa Vittozzi (2 Strafrunden/20,4 Sekunden) vor der Gesamtweltcupführenden Julia Simon (3/+46,9) aus Frankreich. Hoffnungsträgerin Franziska Preuß (2/+2:37,6) schnappte sich nach ihrem verspäteten Saisoneinstieg als Zehnte die halbe Norm für die Heim-WM in Oberhof. Auch Vanessa Voigt (2/+3:21,2) mit Rang 17 und Sophia Schneider (3/+3:35,8) auf Position 24 verbesserten sich nach durchwachsenem Sprint.

Zum Jahresabschluss steht für die Frauen am Sonntag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) noch ein Massenstart über 12,5 Kilometer an.