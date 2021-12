Frankfurt am Main (SID) - Nachwuchsathletin Leonie Walter (St. Peter) hat beim Weltcupauftakt der Para-Biathleten im kanadischen Canmore den ersten Podestplatz ihrer Karriere eingefahren. Die 17-Jährige kam in der Klasse der Sehbehinderten nach fehlerfreiem Schießen mit ihrem Guide Pirmin Strecker auf Rang drei und empfahl sich nachhaltig für die Paralympischen Spiele in Peking (4. bis 12. März 2022). Vivian Hösch (Kirchzarten) landete mit ihrem Guide Florian Grimm knapp dahinter auf Rang vier.